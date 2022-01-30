الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

برقم اللوحة.. خطوات الاستعلام على مخالفات المرور 2022

الردار
الردار

نستعرض لكم فى هذا التقرير خطوات الاستعلام على مخالفات المرور 2022، حيث يبحث الكثير من المواطنين في محافظات الجمهورية، عن الطرق الإلكترونية المتوفرة لدفع مخالفات المرور عن طريق رقم اللوحة.

وفي إطار التحول الرقمي الذي تسعي إليه الدولة المصرية بكافة قطاعاتها، خصصت وزارة  الداخلية موقعاً رسمياً خاصاً بخدمات المرور ومن ضمنها التعرف على قيمة المخالفات المرورية التي يجب دفعها، وكذلك خصصت النيابة العامة موقعًا رسميا يتيح الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة..

خطوات الاستعلام على مخالفات المرور 2022

ونرصد من خلال الخطوات الآتية كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة للسيارات علي موقعي وزارة الداخلية والنيابة العامة.

خدمات المرور بموقع النيابة العامة

وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى رابط موقع النيابة العامة لمخالفات المرور (من هنا).

ويقدم موقع النيابة العامة خدمات نيابات المرور وهي خدمه الاستعلام عن المخالفات المسجلة علي رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة والاطلاع علي نماذج المخالفات المسجلة

خدمه الدفع عند الاستلام / خدمه الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزه الحكومية / خدمه التظلم من قيم المخالفات / خدمه متابعه حاله الطلبات / خدمه إلغاء الطلبات الإلكترونية / خدمه توصيل شهادة براءة الذمة

ويتم ذلك من خلال اختيار أيقونة إدارة المرور التابع لها، ومن ثم تتمكن من معرفة قيمة المخالفات.

الضغط على الرابط المخصص لمعرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة بكتابة الأرقام والحروف.

ويتضمن موقع النيابة العامة خدمات الاستعلامات، والتصالح الفوري والدفع والتظلمات وخدمة متابعة الطلبات.

رابط الاستعلام عن المخالفات من موقع وزارة الداخلية

اولاً الدخول على رابط مخالفات المرور عبر موقع وزارة الداخلية (من هنا).

وبعد الدخول الي الموقع يتم اتباع عدد من الخطوات التي تتيح الاستعلام عن المخالفات تتثمل في الاتي:

الضغط علي  أيقونة الاستعلام عن المخالفات.

ثم بعد ذلك إدخال الرقم القومي الخاص بمالك السيارة المراد الاستعلام عنها.

واختيار أيقونة المخالفات.

وبعد ذلك يتم تسجيل البيانات المطلوبة.

وبعد انهاء الخطوات السابقة يظهر علي الشاشة قيمة المخالفات الخاصة بسيارتك.

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خطوات الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية لكافة أنواع المركبات

دخول المواطنين إلى موقع وزارة الداخلية عبر رابط https://ppo.gov.eg

اختيار إدارة المرور التابع لها حامل الرخصة ومعرفة قيمة المخالفة.

وكذلك يتم الضغط على رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

كما يتم إختيار استعلام عن مخالفات المركبات من موقع النيابة المختصة.

وايضا يتم طلب رقم اللوحة المعدنية للسيارة، وهى الأرقام والحروف.

بالاضافة إلى الضغط على الأيقونة الخاصة بالمخالفة وتسجيل البيانات ثم تظهر على الشاشة قيمة المخالفات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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