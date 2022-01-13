نستعرض لكم فى هذا التقرير كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2021 برقم اللوحة، في ظل اتجاه المؤسسات الخدمية إلى التحول الرقمى، والذي تعاظم دوره مع أزمة فيروس كورونا، حيث تمت ميكنة الإجراءات الحكومية، والتي من بينها خدمات المرور.. وفي سياق ذلك نرصد طرق استعلام المواطنين عن مخالفات المرور لعام 2021 برقم اللوحة.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2021 برقم اللوحة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات السيارات 2021 بأرقام اللوحة المعدنية للسيارة، والتى يمكن الدخول من خلال الدخول على موقع النيابة العامة من خلال هذا الرابط “من هنا، وبعد الدخول ستظهر لك اربع ايقونات "خدمات نيابات المرور- خدمات وثائق الاحوال الشخصية -خدمات نيابات الاسرة- خدمات النيابات الجنائية"، ستختار خدمات نيابات المرور الذى تستطيع الدخول اليها مباشرة من خلال هذا الرابط التالى للاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2021 "من هنا".

هو موقع خاص بالنيابة العامة يقدم خدمات نيابات المرور وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة على السيارة .

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طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2021 برقم اللوحة

الدخول على الموقع الخاص بالنيابة العامة

ستظهر لك أربع أيقونات:

الاستعلامات.

التصالح الفورى.

الدفع.

التظلمات.

خدمة متابعة الطلبات.

تقوم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلامات.

مخالفات رخص المركبات.

مخالفات رخص القيادة.

تقوم بالضغط على الأيقونة الخاصة بمخالفات رخص المركبات.

ثم تقوم بكتابة أرقام اللوحة المعدنية الخاصة بمركبتك.

سيظهر لك إجمالى المخالفات المستحقة عليك.

يمكنك لك التصالح فى الغرامات المستحقة عليها من خلال دفعها بطرق الدفع الإلكترونى.