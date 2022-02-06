الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق برنامج التنمية المهنية المستدامة لمعلمات رياض الأطفال ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن البرنامج التدريبي للتنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال قد بدأ اليوم الأحد 6 فبراير بمدرسة ‏السيف الخاصة ويستمر حتى 17 فبراير الجاري.

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وأضاف الدكتور أكرم، أن هناك 3 محاور للبرنامج وتشمل محور التنمية المهنية فى تدريس اللغة الإنجليزية و محور تبادل الخبرات بين الروضات ومحور استراتيجيات ‏تعليمية قائمة المناقشة والحوار وتعلم الأقران والعمل فى فريق.‏

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وقال وكيل الوزارة أن هذا البرنامج يستهدف التنمية المستدامة لعدد 300 معلمة رياض أطفال بالمحافظة مع نقل وقياس الأثر على المدى البعيد و الإستفادة من ‏المستهدفين كناقلي خبرة لأقرانهم فى إطار رؤية مصر 2030 وتماشيًا مع المنهج المطور 2.0.‏

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وأشار أكرم، إلى أن الدكتورة مريم بشرى المدرب الدولي المعتمد بجامعة عين شمس قد حاضرت معلمات رياض الأطفال المستهدفين من المدارس الرسمية العربى ‏واللغات والمتميزة بخصوص هذا البرنامج موجها الشكر لإدارة المدرسة والقائمين عليها لاستضافتهم هذا البرنامج التدريبي.

وقد تابع هذا البرنامج علاء الدسوقي مدير عام إدارة التعليم العام وعزيزة إمام موجه عام رياض الأطفال وحنان عثمان مدير إدارة التعليم الخاص وحازم عبد ‏المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.‏

لقاء اطفال قرآن الأحد العلاقات العامة كرم اليوم انجليزي تنمية

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