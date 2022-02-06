الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب من الجامعات يغادرون للكاميرون لتشجيع المنتخب الوطني

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن طلاب الجامعات المصرية غادروا إلى الكاميرون، لتشجيع المنتخب الوطني في مباراته مساء اليوم الأحد أمام نظيره السنغالي، في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

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طلاب الجامعات

وتم التنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة لحصول الطلاب على التطعيمات اللازمة للسفر، فضلًا عن تسهيل إجراءات تحليل PCR، للتأكد من سلامتهم بعدم الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، كما تعاونت كافة المؤسسات المعنية بالدولة مع وزارة التعليم العالي لتيسير إجراءات السفر للطلاب المشاركين.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي استطاعت توفير الدعم المادي لتكاليف سفر الطلاب من خلال عدد من الرُعاة، واختارت الجامعات الطلاب المتميزين في المُشاركة بالأنشطة الطلابية المُختلفة.

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طلاب الجامعات
المرشحين تارت التعليم العالي إمام اليوم وزارة التعليم الجامعات دعم مرشح المنتخب الوطني وزير الصحة

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وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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