الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«السياحة» توضح لبرلمانية جهود تطوير منطقة هرم ميدوم في بني سويف

فاطمة سليم
فاطمة سليم

تلقت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، ردًا من وزارة السياحة والآثار، بشأن الطلب المقدم منها بخصوص تطوير منطقة هرم ميدوم، لما لها من أهمية تاريخية وسياحية.

وجاء في الرد وفقًا لرئيس قطاع الآثار المصرية، وكذلك المشرف العام على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، أن منطقة هرم ميدوم شهدت في الفترة الأخيرة العديد من التغيرات بهدف رفع كفاءة وتطوير تلك المنطقة، خاصة وأنها من أهم مزارات محافظة بني سويف.
وأوضحت وزارة السياحة في ردها، أن المجلس الأعلى للآثار قام بإنشاء حجرتي التذاكر، وشرطة السياحة والآثار، وتركيب البوابات الإلكترونية، كما قام المجلس بالتنسيق مع محافظة بني سويف، بتركيب كشافات وإضاءة المنطقة المحيطة مع تغيير السلم الخشبي القديم المؤدي لزيارة الهرم المنشئ منذ عام 1982.

كما رفع المجلس وفقا لرد وزارة الآثار، الأكشاك الخشبية القديمة الموجودة غرب الهرم وبناء حجرات مناسبة لقوة الأمن والحراسة بعيدة عن بانوراما الهرم، فضلا عن إعادة تأهيل اللوحات الإرشادية والسلال حول هرم ميدوم.
 

- دراسة إنشاء ساحة انتظار السيارات بمنطقة ميدوم 


وأعلن المجلس في رده على النائبة فاطمة سليم، أنه جار دراسة إنشاء ساحة انتظار السيارات بمنطقة ميدوم وإعادة تأهيل دورات المياه الموجودة بالمنطقة، وكذلك توفير مقاعد للزائرين ، وسلال المهملات بنظام فصل المخلفات خلال لشهر الجاري لمنطقة آثار میدوم.

وكشف رد وزارة الآثار، أنه سيتوالى توفير الخدمات والمطويات باللغتين العربية والإنجليزية ومظلات لجميع الزائرين.

يذكر أن منطقة آثار بني سويف قد  بدأت في أعمال تطوير منطقة آثار هرم ميدوم، وذلك في إطار خطة وزارة الآثار لتطوير المناطق الأثرية وجعلها أكثر جذبًا للسياحة الخارجية والداخلية عن طريق توفير الخدمات التي يحتاج إليها الزائرين مع الحفاظ على قدسية المنطقة الأثرية.

المواقع الأثرية محافظة بني سويف وزارة السياحة المجلس الأعلى للآثار شرطة السياحة تطوير الخدمات وزارة السياحة والآثار رفع كفاءة وتطوير النائبة فاطمة سليم مجلس الأعلى للآثار

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