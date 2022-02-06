تداول 28 سفينة و2253 شاحنة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

شهد ميناء دمياط، خلال الــ 24 ساعة الماضية، تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة، و2253 شاحنة.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، اليوم الأحد، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14895 طنا شملت 8845 طن رمل و100 طن مولاس و1000 طن أسمنت و1650 طن فوسفات و 3300 طن بودرة جبس.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 35403 أطنان شملت 3500 طن ذرة و6069 طن قمح و 952 طن خشب زان و8932 طن حديد و950 طن خردة و15000 طن سلاج .

وأشار إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 86 حاوية مكافئة تشمل خضراوات ( بطاطس وخس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية ( حمص وبصل وليمون) وفواكه(فراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وهولندا وسلوفينيا وبريطانيا وإندونيسيا وروسيا وألمانيا وبنجلاديش والصين وكرواتيا وهونج كونج..كما بلغ عدد الحاويات الوارد 256 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2411 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء 123809 أطنان بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 132791 طنا.

وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2477 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وقطار مكون من 25 عربة بعدما فرغ 25 حاوية 40 قدما قادما من الإسكندرية.