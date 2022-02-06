السفير الروسي: الولايات المتحدة تسعى لحصر كل المشاكل الأمنية في الملف الأوكراني

أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناطولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة تسعى إلى حصر كل المشاكل الأمنية الدولية في الملف الأوكراني، مشددا على أن هذا الموقف غير صحيح.

وقال أنطونوف، في تصريح لقناة "سولوفيوف لايف" على "يوتيوب": "كما تعرفون تحاول أمريكا حصر كل مشاكل اليوم على أوكرانيا. أعتقد أن هذا أمر غير صحيح على الإطلاق وأنه يمثل محاولة لتشويه حالة الأوضاع الحقيقية".

وأوضح: "بالحقيقة، في الوثائق التي سلمناها للأمريكيين والناتو، وجهنا رسالة واضحة ليس عن أوكرانيا وليس حتى عن مجرد الأمن الأوروبي، وجهنا رسالة واضحة عن آفاق الأمن الدولي. ما هو العالم الذي سنعيش فيه، هل يجب علينا اتباع وصايا وقرارات مؤسسي نظام العلاقات الدولية في الفترة بعد الحرب، والذي يستند إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، وهل يجب الالتزام بالاتفاقات والقرارات ومبادئ القانون الدولية أو الخضوع للإملاء والقوة والقواعد المعينة التي يتم وضعها دون مشاركتنا".

وشدد أنطونوف على أن روسيا لا تنوي مهاجمة أحد، نافيا بذلك صحة الادعاءات الغربية حول الاستعدادات لـ"غزو أوكرانيا"، مبينا أن ذلك لا يستجيب لمثال بلاده.