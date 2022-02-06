الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الإيرانى: مستعدون لمواصلة المحادثات مع السعودية

الرئيس الإيرانى
الرئيس الإيرانى

أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن استعداد بلاده لمواصلة المفاوضات مع السعودية "حتى الوصول إلى نتيجة"، مشددا على ضرورة استعداد الرياض لمواصلة المحادثات.

وقالت الرئاسة الإيرانية، في بيان لها، إن رئيسي أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن "يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين"، مشيدا بجهود الحكومة العراقية في التوسط لإجراء المحادثات بين الجانبين.

وعلى الصعيد العراقي، تابعت أنه "أعرب عن أمله في أن تسير عملية تشكيل الهياكل السياسية بالعراق من خلال الوحدة الوطنية، لتحقيق الاستقرار والتقدم للشعب العراقي".

و في وقت سابق ـ أعلن علي رضا زالي، قائد عمليات مكافحة كورونا في العاصمة الإيرانية طهران، عن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في المدينة بنحو 48% خلال الأسبوع الماضي.

وذكر المسؤول أن 90% من الوفيات تزيد أعمارهم عن 50 سنة وأن عدد المراجعات إلى المراكز الطبية في المدينة ازداد بنسبة 157% خلال الفترة نفسها، مع ارتفاع عدد الحالات الحرجة في غرف العناية المركزة بمستشفيات طهران بنسبة 51%.

وتدرس لجنة مكافحة كورونا في موضوع إغلاق المدارس بعد أن علقت الدراسة في المدارس الابتدائية في طهران لمدة أسبوع على خلفية زيادة الإصابات بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تلقيح نحو 78% من طلاب المدارس جرعتين من لقاح كورونا.

فيما قال البرلماني الإيراني علي رضا سليمي عن ارتفاع عدد الإصابات بين أعضاء البرلمان إلى 50 حالة من أصل 290 نائبا.

 يأتي هذا مع الإعلان عن أكثر من 23 ألف إصابة يومية في إيران و64 حالة وفاة خلال يوم واحد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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