استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 112 حالة إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 121 ألفا و662 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 3015 حالة وفاة.



وفي لاتفيا، سجلت السلطات الصحية 10 آلاف و501 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 11 حالة وفاة ما رفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى 442 ألفا و871 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 4 آلاف و945 حالة وفاة.



وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 32 ألفا و 258 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 22 حالة وفاة ما رفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى مليونين و27 ألفا و604 حالات إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 14 ألفا و214 حالة وفاة.



وفي اندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 33 ألفا و 729 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 44 حالة وفاة ما رفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى 4 ملايين و480 ألفا و423 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 144 ألفا و 497 حالة وفاة.



وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 5 حالات وفاة ما رفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى 68 ألفا و 842 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 565 حالة وفاة.



وفي بيلاروسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 8 آلاف و231 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 769 ألفا و76 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 6 آلاف و 132 حالة وفاة بعد تسجيل 16 وفاة.



وفي إيران، سجلت وزارة الصحة 23 ألفا و130 إصابة جديدة و64 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6 ملايين و543 ألفا و837 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 132 ألفا و745 وفاة.



وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 253 ألفا و540 حالة والوفيات إلى 3136 حالة.



وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 19 ألفا و101 حالة والوفيات إلى 851 حالة.



وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9117 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و904 آلاف و131 حالة والوفيات إلى 32 ألفا و11 حالة.



وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 37 ألفا و129 إصابة جديدة و35 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و879 ألفا و407 إصابات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و833 حالة وفاة.



وفي هولندا، سجلت السلطات الصحية 40 ألفا و133 إصابة جديدة و10 حالات وفاة خلال 24 ساعة. وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 4 ملايين و797 ألفا و157 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 21 ألفا و323 حالة وفاة.