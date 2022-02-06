الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وائل جمعة: النسخة الحالية من أمم أفريقيا هى الأصعب بالنسبة لى

وائل جمعة
وائل جمعة

 أكد وائل جمعة مدير المنتخب الوطني لكرة القدم أن الروح التي ظهر بها الفراعنة كانت سببا في التأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.


وقال جمعة في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة الأمم الأفريقية : "كان لدينا الإصرار والعزيمة على تجاوز الصعوبات وهو ما ساعدنا على بلوغ النهائي، وعلينا إظهار نفس الروح أمام السنغال، ويجب أن أشيد بدور الجهاز الطبي في تجهيز اللاعبين المصابين".


وأضاف: "النسخة الحالية من أمم أفريقيا هي الأصعب بالنسبة لي، حيث سبق وأن لعبت 5 نسخ، لكن في النسخة الحالية واجهنا عدة عقبات تتمثل في التنقل من بلد لبلد، لهذا أقدر جهد اللاعبين الكبير في البطولة وأتمنى أن نحصد اللقب".


وتابع: "نعيش لحظات تاريخية بعد الوصول للنهائي، واللحظة النهائية دائما ما تكون ممتعة"، مشيرا إلى أن نجوم الفراعنة تغلبوا على الضغوط وتفوقوا على منتخبات كانت مرشحة لحصد اللقب.


وقال جمعة إن منتخب مصر تعرض لمعاملة غير لائقة وتم تهديده بشكل واضح من جانب الحكم الرابع في لقاء مصر والكاميرون، الأمر الذي أثر في اللاعبين سلبا، فضلا عن المعاملة السيئة من الحكم بكاري جاساما، وسيكون لنا موقف مما حدث بعد نهاية البطولة.


وأتم: "محمد صلاح الأفضل في العالم والوحيد الذي خاض كل مباريات المنتخب في البطولة، وأثبت قدرته على قيادة الفريق في أصعب المواجهات، وأتمنى أن يحصد لقب الأفضل في العالم وينجح في التتويج بكأس الأمم ليكلل جهده المميز طوال الموسم، وهو إضافة كبيرة للكرة المصرية".


 وتتجه الأنظار إلى ملعب أوليمبي، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية في نسختها رقم 33.

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