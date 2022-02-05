السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المؤبد لعامل وكهربائي بتهمة الاتجار في الهيروين بالإسكندرية

الهيروين
الهيروين

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب عامل وكهربائي بالسجن المؤبد، بعد اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين حازم عبد الفتاح الشناوي، ومحمود عيسى سراج الدين، وسكرتير الجنايات السيد الوزيري.

ترجع أحداث الواقعة في القضية رقم 14860 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة الهيروين فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على عدد 25 لفافة من مخدر الهيروين وميزان حساس وسلاح أبيض سكين ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على عدد 7 لفافات لمخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول.

تم تحرير محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

أمن على شرطة المحكمة أحمد هيروين قسم شرطة كهربا

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وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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