حسن عبد الموجود: فوز «البشر والسحالي» يؤكد أنني على الطريق الصحيح

حصد حسن عبد الموجود على جائزة أفضل مجموعة قصصية وذلك عن المجموعة القصصية "البشر والسحالي".

وأعرب حسن عن سعادته البالغة بالفوز قائلًا:"الحمد لله، أنا سعيد طبعًا بفوز مجموعتي القصصية "البشر والسحالي"، وهذه الجائزة الثانية لي في القصة القصيرة بعد الجائزة الأولى يوسف إدريس عن "حروب فاتنة"".

تابع عبد الموجود، لـ"الدستور": "يعني جائزتين في أقل من عامين أظن أنه نوع من التقدير لكتابتي وأنا بشكر عليه الناس اللي حكّمت في الجائزتين، وهو نوع من التقدير إننا على الطريق الصحيح والسليم".

أضاف: "مجموعة البشر والسحالي هي مجموعة خاصة لأنه رجعت فيها لعوالم القرية مرة أخرى بعد طول انقطاع عمل "عين القط" اتكلمت فيه عن القرية في 2004، بعدها صدرتلي رواية وكذا مجموعة قصصية زي البشر والسحالي وحروب فاتنة، كانت كل العوالم بتاعتهم مدينية، كان تحدي القصص في المجموعة إني أكتب عن القرية ولكن بشرط إن القرية متجركش لمنطقة اللغة اللي هي كانت ظاهرة في عين القط، اللي هي العامية اللي فيها نوع من اللهجة الخاصة بالصعيد، وأظن إني وفقت في صياغة لغة إنسانية يستطيع إن يفهمها أي حد في أي مكان".

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب، ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرًا افتتاحيًا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.