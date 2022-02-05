السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 52 محضرًا خلال حملات تموينية على أسواق المنيا

الدكتور محمد حلمي
الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا

وجهت إدارة تموين المنيا بالتعاون مع الوحدة المحلية والجهات المعنية عدد من الحملات التفتيشية على أسواق المدينة، وأسفرت عن تحرير 52 محضر متنوع خلال النصف الثاني من شهر يناير الماضي.

وقال حسين خلف عبد العزيز مدير إدارة تموين بندر المنيا، إنه تم تحرير 52 محضر متنوع شملت 27 محضر لعدد من المحال التجارية والبقالات التموينية و21 محضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضر منتجات بدون بيانات غير مطابقة للمواصفات ، و3 محاضر نقص وزن.

كما تم تحرير 25 محضر متنوع للمخابز البلدية شملت 7 مخالفات نقص وزن، 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين والخبز، و8 مخالفات عدم إعلان عن مواعيد العمل، و5 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين عدم وجود سجل زيارات.

وأكد الدكتور  محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط الأسعار وتقديم منتج مطابق للمواصفات يليق بالمواطن المصري وبجودة عالية على المتابعة المستمرة من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.

رئيس مدينة المنيا تحرير 52 محضر تمويني حملات رقابية علي الأسواق والمخابز البلدية حسين خلف عبد العزيز الدكتور محمد حلمي

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وائل لطفي

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