السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهمين بترويج المواد المخدرة في المطرية للجنايات

حبس
حبس

أحالت نيابة المطرية، اليوم السبت، عاطلين اثنين لمحكمة الجنايات، لحيازتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بمنطقة المطرية بالقاهرة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين عاطلان عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الأستروكس وزنت 300 جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 350 جراما قبل ترويجها بمنطقة المطرية.

كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة المطرية تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم تحديد المتهمين وضبطهما وعثر بحوزتهما على أسلحة بيضاء «مطواة»، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة لاستكمال التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

الجنايات شرطة النيابة متهمين تحقيقات قسم

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نهاية زمن الغش

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