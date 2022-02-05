حصاد «السياحة والآثار» اليوم.. استعدادات ضخمة لاستضافة مؤتمر تغير المناخ

شهدت وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، عددا من الأحداث الهامة، حيث عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا موسعا مع رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية وبعض قيادات الوزارتين للوقوف علي آخر مستجدات الأعمال فى مشروع رفع كفاءة سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية ولاسيما تلك الموجودة بمدينة شرم الشيخ، كمرحلة أولى، استعدادا للتجهيزات السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ« COP27«.

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كما تم عقد اجتماع موسع اليوم لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27 " بمدينة شرم الشيخ.

وأكد وزير السياحة والآثار على أن الإعداد والتجهيز السياحي لهذا الحدث يأتي على رأس أولويات وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه يتم العمل على قدم وساق لتسخير كافة الإمكانات السياحية الممكنة للمساهمة في إخراج المؤتمر بالصورة المشرفة والتي تعكس مكانة وقيمة مصر عالمياً وتظهر للعالم ما يتم بذله من جهد نحو حماية البيئة والسياحة المستدامة والخضراء الصديقة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أنه في هذا الإطار فقد تم إصدار قرار بالتزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة .

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كما أعلنت وزارة السياحة والآثار عن الانتهاء من أعمال إزالة متحف مركب خوفو و الذي تم بنائه في الموقع الذي اكتشفت فيه مركب خوفو الأولى عام 1954 عند الضلع الجنوبي للهرم الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة، والذي ظل على مدار عقود يشوه المنظر الجمالي للهرم الأكبر، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، و يحجب رؤية الضلع الجنوبي له.

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