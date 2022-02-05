السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «السياحة والآثار» اليوم.. استعدادات ضخمة لاستضافة مؤتمر تغير المناخ

خالد العنانى وزير
خالد العنانى وزير السياحة والاثار

شهدت وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، عددا من الأحداث الهامة، حيث عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا موسعا مع رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية وبعض قيادات الوزارتين للوقوف علي آخر مستجدات الأعمال فى مشروع رفع كفاءة سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية ولاسيما تلك الموجودة بمدينة شرم الشيخ، كمرحلة أولى، استعدادا للتجهيزات السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ« COP27«.

https://www.dostor.org/3705223

كما تم عقد اجتماع موسع اليوم لمناقشة  الاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27  " بمدينة شرم الشيخ.

وأكد وزير السياحة والآثار على أن الإعداد والتجهيز السياحي لهذا الحدث يأتي على رأس أولويات وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه يتم  العمل على قدم وساق لتسخير كافة الإمكانات السياحية الممكنة للمساهمة في إخراج المؤتمر بالصورة المشرفة والتي تعكس مكانة وقيمة مصر عالمياً وتظهر للعالم ما يتم بذله من جهد نحو حماية البيئة والسياحة المستدامة والخضراء الصديقة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أنه في هذا الإطار فقد تم إصدار قرار بالتزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة .

https://www.dostor.org/3705669

كما أعلنت  وزارة السياحة والآثار عن الانتهاء من أعمال إزالة متحف مركب خوفو و الذي تم بنائه في الموقع الذي اكتشفت فيه مركب خوفو الأولى عام 1954 عند الضلع الجنوبي للهرم الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة، والذي ظل على مدار عقود يشوه المنظر الجمالي للهرم الأكبر، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، و يحجب رؤية الضلع الجنوبي له.

https://www.dostor.org/3705722

وزارة السياحة والآثار خالد العناني وزير السياحة والآثار الاتحاد المصري للغرف السياحية ة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ COP27 تغير المناخ

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