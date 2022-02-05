السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العنانى»: الإعداد والتجهيز السياحى لمؤتمر المناخ على رأس أولويات وزارة السياحة والآثار

صورة للوزراء خلال
صورة للوزراء خلال الاجتماع

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27 " بمدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن الإعداد والتجهيز السياحي لهذا الحدث يأتي على رأس أولويات وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه يتم العمل على قدم وساق لتسخير كافة الإمكانات السياحية الممكنة للمساهمة في إخراج المؤتمر بالصورة المشرفة، والتي تعكس مكانة وقيمة مصر عالمياً، وتظهر للعالم ما يتم بذله من جهد نحو حماية البيئة والسياحة المستدامة والخضراء الصديقة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أنه في هذا الإطار فقد تم إصدار قرار بإلزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع 6 وزراء معنيين لإعداد مخطط نقل الوفود داخل مدينة شرم الشيخ السياحية خلال فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" باستخدام وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة.

في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية بالاستعداد المكثف لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم، وبناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق بين الوزارات المعنية للتحضير للمؤتمر.

وأضاف الوزير أنه من المقرر أن تلتزم هذه المنشآت بتوفيق أوضاعها فى أجل غايته ستة أشهر من تاريخ العمل به، وهو ما يأتي في إطار خطة الوزارة لتحويل القطاع السياحي لقطاع صديق للبيئة تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر ٢٠٣٠ للحفاظ على التوازن البيئي ولاستدامة النشاط السياحي والأثري، وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة.

خالد العناني وزير السياحة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين البيئةوالسياحة السياحة المستدامة الصديقة للبيئة COP27

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