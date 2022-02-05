السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بإصابة شخص في مشاجرة بمدينة السلام

حبس المتهمين
حبس المتهمين

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنح السلام، اليوم السبت، حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإصابة شخصين بالرصاص في مشاجرة حول الميراث بمدينة السلام بالقاهرة. 

وكان تلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبيَّن حدوثها بين طرف أول "شخصين" مصابان بجروح متفرقة بالجسم، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، طرف ثان "شخصين" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول، لحدوث مشادة كلامية بينهم حول الإرث على شقة سكنية كائنة بالعقار محل البلاغ تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب قام على إثرها أحد عناصر الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى مـن سلاح ناري كـان بحوزته نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أحدهم السلاح المُستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شرطة السلام حبس القاهرة خلافات

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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