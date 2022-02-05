السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قطار حياة كريمة يصل أولى محطاته للحوار المجتمعى بمنوف

منسق حياه كريمه بالمنوفيه
منسق حياه كريمه بالمنوفيه

دشن فريق حياة كريمة بالمنوفية، السبت، أولى جلسات الحوار المجتمعي بالوحدة المحلية بقرية الحامول، بحضور محمد ربيع منسق عام حياة كريمة، والدكتورة أمل إسماعيل منسق مركز منوف ونائب رئيس المدينة لشؤون القرى ورئيس الوحدة المحلية بالحامول وبعض القيادات الشعبية وعمد ومشايخ القري.

أكد منسقو المبادرة الرئاسية أنه يتم تنظيم حوارات مجتمعية في جميع قرى المراكز المدرجة بالمرحلة الثانية، وذلك من أجل الوصول إلى أفضل آلية لتنفيذ مشروعات المبادرة، وفق رؤية أبناء القرية، لتنفيذها على أكمل وجه. 

وأكد منسقو المبادرة أن أعمال التطوير تشمل العديد من المحاور التى تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتخفيف معدلات الفقر، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الأساسية، المقدمة فى العديد من المجالات، والتى تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والشباب والرياضة، والطرق)، إضافة لتطوير الوحدات الصحية، ووحدات الإسعاف، ورفع كفاءة الطرق، وشبكات الرى من ترع، ومصارف، والتنمية الزراعية، والخدمات البيطرية، مؤكدين بأن لا يوجد فضل لأحد لإدراج المراكز ضمن المبادرة وأن ما يتم هو تنسيق تام بين أعضاء المؤسسة والقيادة السياسية.

محافظة المنوفية مستوى تنسيق مجتمع خدمات الصرف الصحي المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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