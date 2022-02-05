السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

خبراء يؤكدون: البقاء في المنزل يجعلك أكثر ذكاءً وثراءً

صورة أرشفية
صورة أرشفية

لا يوجد شيء أفضل من الاستعداد لقضاء ليلة هادئة في المنزل، والابتعاد عن الزحام والضوضاء وضغوط الحياة، حيث يعمل الناس بجد طوال اليوم،  ويتركون القليل من الوقت في المنتصف للاسترخاء والاستمتاع ببعض الوقت الفعلي. قد يكون هذا أمرًا مربكًا وضارًا بالجسم.

هناك بعض الأشخاص يحبون المكوث في المنزل، لشرب فنجان من الشاي وقراءة كتاب، فوفقًا لخبراء الصحة النفسية،  فهذا يساعد في الحماية من خطر الإصابة بالمشكلات النفسية، بالإضافة إلى أن البقاء في المنزل يجعلك أكثر ذكاءً وثراءً، وفقًا لما ذكره موقع " yourtango"، فيما يلي ثلاث طرق تجعلك البقاء في الواقع أكثر ذكاءً ويحسن صحتك وسعادتك ويوفر أموالك.

 

توفر الكثير من النقود:

يعتبر البقاء في المنزل، من الأمور الموفرة للشخص، حيث يساعدك في تجنب الشراء المفرط، أو تناول وجبة باهظة الثمن، الأمر الذي يساهم في توفير الكثير من النقود، فإذا كنت واحدًا من بين العديد من الأشخاص في العالم الذين يكسبون حوالي عشرة دولارات في الساعة ، فعندما تنفق خمسين دولارًا على وجبة وبعض المشروبات ، فأنت حرفياً قد أرسلت خمس ساعات من حياتك إلى بطنك. 

 

ستحصل على الاسترخاء:

يساعد المكوث في المنزل في الحصول على الاسترخاء والذي يساهم بشكل كبيرفي تخفيف القلق والتوتر الناجم عن ضغوط الحياة سواء العمل أو المناقشات مع الأخرين، قم ببعض التأمل الذاتي ، أو مارس هواية جديدة أو اقضي بعض الوقت مع عائلتك، أو حتى مجرد المشي والاستمتاع بالطبيعة. ستحصل على فرصة للتواصل مع أحبائك وجسمك بطريقة صحية.

 

يمكن أن يجعلك أكثر ذكاء:

إذا كنت بالخارج كل ليلة مستمتعًا، فستكون احتياجاتك العقلية أقل، بسبب عدم القراءة في كتاب ما أو الإطلاع علي مستجدات الحياة العلمية، فالبقاء بالمنزل خلال أيام العضلات يساهم في زيادة الرغبة في المعرفة وتعلم أشياء جديدة، وبالتالي يزداد معدل الذكاء لديك.

كما أن هناك الكثير من الهوايات التي يمكن أن تجعلك أكثر سعادة، والقراءة ستزيد من ذكائك بغض النظر عما إذا كنت تقرأ سواء كانت رواية أم صحيفة.

الصحة النفسية البقاء في المنزل المشكلات النفسية الضوضاء القلق والتوتر الاسترخاء المكوث في المنزل

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