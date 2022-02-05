مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يكرم خالد حماد وفاطمة بن سعيدان

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن المكرمين في الدورة الثامنة من المهرجان، والتي تقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، ويكرم المهرجان خلال هذه الدورة الموسيقار المصري خالد حماد والممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان.

خالد حماد



وقع اختيار إدارة المهرجان على الموسيقار خالد حماد نظراً لتاريخه الفني الكبير، فهو ملحن ومؤلف موسيقى مصري، نال العديد من الجوائز المحلية والعالمية والعديد من التكريمات عن مشواره الفني الحافل حيث قام بإعداد الموسيقي التصويرية لأكثر من 60 عمل فني.

ومن أشهر أعماله السينمائية أفلام "ضحك ولعب وجد وحب"، "فيلم ثقافي"، "بتوقيت القاهرة"، "سمير وشهير وبهير"، وقدم موسيقي لعدد من أشهر الأعمال الدرامية التلفزيونية، منها "أوان الورد"، "صاحب السعادة"، و"خاتم سليمان".



وخلال رحلة إبداعه الموسيقي استطاع خالد حماد باسلوباً بليغاً أن يعبر عن الدراما الكامنة داخل العمل و يجعل الموسيقي جزءاً رئيسيا من العمل ومعادلاً بصرياً لا غنى عنه، يعبر عن سياقه وشخصياته.

فاطمة بن سعيدان



أما الشخصية الثانية التي وقع الاختيار عليها من قبل إدارة المهرجان فهي الممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، والتي بدأت مشوارها الفني عام 1972 في المسرح، وظلت تعمل في المسرح حتى عام 1987، وقدمت 13 عمل مسرحي ما بين تونس وباريس وبوسطن وميلانو أغلبها من إخراج فاضل جايبى.



وبداية من عام 1987 بدأت العمل في السينما وقدمت حتى الأن 47 فيلماً سينمائياً أغلبها في تونس، إلى جانب بعض الاعمال في فرنسا، المغرب، الجزائر ومصر، ومن أشهر أفلامها "الحالفاوين" 1990، "صمت القصور" 1994، و "زيزو" 2016، كما قدمت 9 مسلسلات للإذاعة والتلفزيون.

وشاركت الفنانة التونسية الكبيرة في 13 لجنة تحكيم، غب مهرجانات ما بين تونس، المغرب والجزائر، كما تُوجت بـ 9 جوائز في المسرح والسينما منها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان المسرح التجريبى بالقاهرة عام 1993.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، ويشمل خمس مسابقات وهي مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الطلبة، كما يشمل المهرجان عدة ورش وندوات خاصة بصناعة السينما.

ومن المنتظر أن تحظى الدورة الثامنة للمهرجان والأولى له دوليا باهتمام أكبر من صناع الأفلام القصيرة حول العالم، بعدما حظى بسمعة عربية مرموقة، وشهدت دوراته الماضية الكثير من العروض العالمية الأولى.

المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويا حضورا جماهيريا كبيرا، منطلقا من كونه نقطة إلتقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.