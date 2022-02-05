غدًا.. قطع المياه عن قرية شطورة بطهطا

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب عن قطع المياه عن قرية شطورة بمركز طهطا بسوهاج، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا غدا الأحد الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٢ حتى الساعة السادسة من مساء نفس اليوم ولمدة ٦ ساعات للقيام باعمال الصيانة بمحطة مياه شطورة السطحية.

وشدد رئيس مياه سوهاج على القائمين بتلك الأعمال ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لاعاده ضخ المياه للمواطنين فور الانتهاء.

وأوضحت مها غازى، مدير إدارة الإعلام أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس أب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول "HCWW 125" أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكترونى www.scww.com.eg وأنه يتم الدفع بسيارات مياه نقية مجانا للمواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

فيما أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بأعمال مد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة لعدد 69 قرية بسبعة مراكز بمحافظة سوهاج والجارى بها تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أنه يبلغ عدد القرى الجارى بها مد خطوط مياه شرب للمناطق المحرومة 8 قرى بمركز طما وعدد 15 قرية بمركز المراغة و11 قرية بمركز المنشأة هذا بالإضافة إلى قرية واحدة بمركز ساقلتة وعدد ٦ قرى بمركز جرجا و١٩ قرية بمركز البلينا و9 قرى بمركز دار السلام.

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين بضرورة توصيل الوصلات المنزلية على الخطوط الجديدة التى تم تنفيذها، وذلك بسعر التكلفة وأنه عقب الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال تصبح نسبة تغطية مياه الشرب للسبعة مراكز الجارى بها تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة 100%.