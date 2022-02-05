طب بشري سوهاج تحتفل بانتهاء امتحانات الفرقة السادسة

احتفلت أسرة غيث بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، بانتهاء امتحانات الفرقة السادسة وسط فرحة كبيرة من الطلاب.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بعمل عميد الكلية، إن الكلية انتهت من امتحانات الفرقة السادسة، والتي بدأت في شهر نوفمبر الماضي، حيث نظم فريق أسرة "غيث" احتفالًا لطلاب الفرقة التي يبلغ عددها ٣٩٥ طالب وطالبة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد جابر، نائب مدير المستشفى الجامعي، وأستاذ جراحة التجميل ورائد الأسرة، أنه تم تنظيم الحفل لدعم الطلاب نفسيًا ومعنويًا، حيث اشتمل الحفل على عدد من الفقرات الفنية والترفيهية، كما تم توزيع هدايا تذكارية يدوية الصنع على الطلاب.