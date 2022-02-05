الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

فى‭ ‬خرائط‭ ‬المصالح‭ ‬للقوى‭ ‬العظمى‭ ‬كل‭ ‬شىء‭ ‬ذو‭ ‬صلة،‭ ‬من‭ ‬الصعوبة‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬النزاعات‭ ‬فى‭ ‬أوروبا‭ ‬والصراعات‭ ‬التى‭ ‬فى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬الأحداث‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬هنا،‭ ‬التداعيات‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭.‬

احتدام‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا،‭ ‬وزيادة‭ ‬احتمالات‭ ‬بدء‭ ‬الحرب،‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬تفاقُم‭ ‬الأزمة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وروسيا،‭ ‬ستؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬وغير‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬التى‭ ‬تهتم‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬خاص،‭ ‬حاليًا،‭ ‬ببعض‭ ‬الملفات‭ ‬الأخرى،‭ ‬وبسبب‭ ‬صراع‭ ‬لا‭ ‬يخصها‭ ‬وجدت‭ ‬نفسها‭ ‬فى‭ ‬عين‭ ‬العاصفة‭.‬

فإذا‭ ‬نشبت‭ ‬الحرب،‭ ‬وغزت‭ ‬روسيا‭ ‬أوكرانيا‭ ‬فإن‭ ‬العالم‭ ‬سيبدو‭ ‬مختلفًا،‭ ‬المعركة‭ ‬فى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ستحتل‭ ‬مكانًا‭ ‬مركزيًا‭ ‬فى‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬العالمى،‭ ‬والأمريكى‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬خاص،‭ ‬ستعود‭ ‬روسيا‭ ‬لتتصدر‭ ‬قائمة‭ ‬اهتمامات‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬وستصل‭ ‬أصداء‭ ‬الحرب‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬حدود‭ ‬أوروبا،‭ ‬وستؤثر‭ ‬على‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬والأوروبية‭ ‬والروسية،‭ ‬وستؤثر‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والطاقة‭ ‬والأسعار‭. ‬

الصراع‭ ‬ليس‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لا‭ ‬جغرافيًا‭ ‬ولا‭ ‬سياسيًا‭ ‬

الغزو‭ ‬الروسى‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬بإمكانه‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬فرصة‭ ‬لإيران‭ ‬تقوم‭ ‬خلاله‭ ‬باستغلال‭ ‬حالة‭ ‬الانشغال‭ ‬العالمى‭ ‬بالحرب‭ ‬فى‭ ‬كييف،‭ ‬وضع‭ ‬كهذا‭ ‬سيسمح‭ ‬لطهران‭ ‬بالمماطلة‭ ‬والاستمرار‭ ‬فى‭ ‬التقدم‭ ‬فى‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬والاقتراب‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية‭.‬

لدى‭ ‬إسرائيل‭ ‬قلق‭ ‬مزدوج،‭ ‬فمن‭ ‬ناحية،‭ ‬هناك‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬الإيرانيين‭ ‬انصراف‭ ‬الاهتمام‭ ‬عن‭ ‬قضيتهم‭ ‬كى‭ ‬يسرعوا‭ ‬إلى‭ ‬القنبلة،‭ ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬إن‭ ‬دخول‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فى‭ ‬أزمة‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يجعل‭ ‬واشنطن‭ ‬تقدم‭ ‬تنازلات‭ ‬كبيرة‭ ‬لإيران‭ ‬فى‭ ‬مسألة‭ ‬الاتفاق‭. ‬

التفسير‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قلقة‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬اهتمام‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬بالتهديد‭ ‬الإيرانى‭ ‬الذى‭ ‬يأتى‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬واشنطن‭ ‬فى‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأهمية‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الحالى،‭ ‬فكلما‭ ‬ازداد‭ ‬الاهتمام‭ ‬الأمريكى‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬فى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬إقناع‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬باستمرار‭ ‬الضغط‭ ‬فى‭ ‬المحادثات‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬والتقديرات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬ستخفف‭ ‬من‭ ‬اهتمامها‭ ‬فى‭ ‬المسألة‭ ‬النووية‭ ‬إذا‭ ‬تفاقمت‭ ‬المواجهات‭ ‬فى‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

بإمكان‭ ‬الأمور‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أسوأ‭ ‬أيضًا،‭ ‬فإذا‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬الغزو‭ ‬الذى‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬ستصاحبه‭ ‬عقوبات‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬والغرب‭ ‬على‭ ‬روسيا،‭ ‬ستجد‭ ‬إسرائيل‭ ‬نفسها‭ ‬مضطرة‭ ‬لأن‭ ‬تختار‭ ‬جانبًا،‭ ‬وسيكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬على‭ ‬الحياد‭ ‬أو‭ ‬تبقى‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬طيبة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬الفاعلة،‭ ‬وحتمًا‭ ‬ستختار‭ ‬جانب‭ ‬واشنطن،‭ ‬وضع‭ ‬كهذا‭ ‬سيؤثر‭ ‬على‭ ‬منظومة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬وموسكو،‭ ‬وستكون‭ ‬هناك‭ ‬خسارة‭ ‬ما‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬ومخاطر‭ ‬محتملة‭.‬

حتى‭ ‬وقت‭ ‬قريب،‭ ‬لعبت‭ ‬روسيا‭ ‬دور‭ ‬الشرطى‭ ‬الجيد‭ ‬فى‭ ‬محادثات‭ ‬فيينا،‭ ‬وظلت‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬المندوبين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يشاركون‭ ‬فى‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الإيرانيين‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬قد‭ ‬يتغير‭.‬

فى‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الرضا‭ ‬من‭ ‬السياسة‭ ‬الروسية‭ ‬حيال‭ ‬البرنامج‭ ‬النووى‭ ‬الإيرانى،‭ ‬التى‭ ‬كانت‭ ‬تعارضه‭ ‬بشكل‭ ‬واضح،‭ ‬لكن‭ ‬فى‭ ‬الوضع‭ ‬الجديد،‭ ‬ليس‭ ‬واضحًا‭ ‬كيف‭ ‬ستتغير‭ ‬السياسة‭ ‬الروسية‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه،‭ ‬ربما‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مقابل‭ ‬ضغط‭ ‬الأخيرة‭ ‬عليها‭ ‬جراء‭ ‬الغزو‭.‬

فعندما‭ ‬تتحدث‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬إرسال‭ ‬قوات‭ ‬أمريكية‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الناتو‭ ‬للمساعدة‭ ‬إلى‭ ‬شرق‭ ‬أوروبا،‭ ‬فإن‭ ‬فرصة‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وموسكو‭ ‬مواقفهما‭ ‬بشأن‭ ‬المحادثات‭ ‬النووية‭ ‬ستصبح‭ ‬تحت‭ ‬التهديد‭.‬

وحتى‭ ‬إذا‭ ‬انتهت‭ ‬الأزمة‭ ‬الحالية‭ ‬دون‭ ‬مواجهة‭ ‬عسكرية‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا،‭ ‬فربما‭ ‬يكون‭ ‬الثمن‭ ‬والتنازلات‭ ‬التى‭ ‬ستدفعها‭ ‬واشنطن‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبى‭ ‬لروسيا‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬كبيرًا،‭ ‬وليس‭ ‬واضحًا‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬كيف‭ ‬ستؤثر‭ ‬تلك‭ ‬التنازلات‭ ‬على‭ ‬ميزان‭ ‬القوى‭ ‬العالمى؟