«بلاك تيما» يلتقي جمهوره على مسرح الزمالك

يلتقي فريق “بلاك تيما” جمهوره من خلال حفل غنائي يحييه مساء اليوم السبت على خشبة مسرح الزمالك وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

ويقدم ثلاثي الفرقة أمير وبحر وعبده خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة ومنها "بحار وكل مرة وإيه يعني وأخبار أهرام جمهورية" بالإضافة إلى مقتطفات من أحدث ألبومات بلاك تيما "لون الكاكاو" كما تقدم الفرقة مجموعة من أغنياتها القديمة بعد إعادة توزيعها.

وطرحت إدارة مسرح الزمالك التذاكر للجمهور على فئتين الأولى جاءت بمبلغ 1000 جنيها مصريا والتي نفذت بالكامل، كما طرخت الفئة الثانية من التذاكر بمبلغ 157 جنيها مصريا.

بلاك تيما بدار أوبرا الإسكندرية

ويحيي فريق بلاك تيما هذا الشهر حفلين بدار أوبرا الإسكندرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وذلك على خشبة مسرح سيد درويش، ومن المقرر أن يكونا الحفلين في نفس اليوم بشكل متتالي والمقرر اقامتهم يوم الجمعة الموافق 18 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يحيي بلاك تيما الحفل الأول في تمام السعة الرابعة عصرا، على أن يحيي الحفل الثاني في نفس اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء.

وطرحت إدارة دار الأوبرا المصرية تذاكر الحفلين للجمهور على ثلاث فئات الأولى بمبلغ 200 جنيها مصريا، والفئة الثانية بمبلغ 160 جنيها مصريا، والفئة الثالثة بملغ 110 جنيها مصريا.

أخر ألبومات فريق بلاك تيما الغنائية

وكانت آخر أعمال الفريق ألبوم بعنوان “لون الكاكاو” والذي طرح في عام 2019 وتضمن الألبوم 5 أغاني وهى: “كده كده يا تريلا، و يا نجمة، و لون الكاكاو، و يا عم يا جمال، و بابا شكيني”.

يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين ، أحمد بحر ومحمد عبده ، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية في مصر.