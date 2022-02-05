الجيزة: إزالة منشأت مخالفة بأوسيم وأبو النمرس والبدرشين

واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وكلَّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برصد أي مخالفات أو تعديات، مؤكدًا أن محافظة الجيزة بكافة أجهزتها المعنية تتصدى بكل حزم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون.

وفي ذلك الإطار، قام مركز ومدينة البدرشين بإزالة ٤ حالات بناء مخالف شملت إزاله هنجر بدون ترخيص على مساحة 200م بقرية أبوصير بالإضافه إلى إزاله بناء بدون ترخيص عبارة عن أسوار وعدد ٣ حجرات بشارع آثار سقارة وإزالة حالتين تعدي بالبناء بمنطقة الريغة بقرية أبوصير عبارة عن أسوار وأساسات بالبلوك الأبيض على مساحة حوالى700م.

كما قام مركز أوسيم بإزالة حالة بناء غرف وتقسيم محال داخل جراج سيارات بالمخالفة للقانون إلى جانب قيام مركز ومدينة أبو النمرس بإزالة سقف الدور الأول بعقار مخالف بعرب التل بمنطقه طمو بالمنوات.

وفي مركز ومدينة الصف تم إزاله ٧ حالات بناء مخالف شملت إزاله مخالفه مباني في المهد على أرض أملاك الدوله بناحية عرب الحصار بحري بجوار محطه الصرف الصحي بالإضافه إلى إزالة عدد ثلاث حالات مباني مخالفة بنطاق الوحدة المحلية بالودي وتحديدًا بقريه عرب القميعي.

كما تم إزاله حالتي مباني في المهد لتعديات على مساحة ٢٢٠٠م على أراضي أملاك الدولة بناحية نجوع العرب بغمازه الصغرى بالإضافه إلى ضبط أعمال بناء مخالف بناحية عرب الحصار القبلية بالأقواز وتم إيقاف الأعمال ومصادرة المعدات المستخدمة بالبناء.

تأتي أعمال إزالة المنشأت المخالفة بأوسيم وأبو النمرس والصف والبدرشين، تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين واتخاذ كل الإجراءات.