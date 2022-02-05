السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ننشر توزيع منهج مادة اللغة العربية للترم الثانى للصفوف الدراسية الأولى

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج الترم الثاني، لمادة اللغة العربية، للصفوف الدراسية الأولى، للعام الدراسي 2021/2022.

ووزعت وزارة التربية والتعليم، المنهج على المديريات التعليمية، قبل البدء فى العام الدراسي الثاني.

وتبدأ إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات، من اليوم السبت 5 فبراير الجارى، وتستمر حتى  يوم 17 من نفس الشهر، وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت الخميس 3 فبراير الجارى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لتعديل مواعيد أجازة نصف العام، حيث تبدأ 5 فبراير حتى 17 من نفس الشهر، وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، مضيفة أنه طبقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.

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طلاب الجامعات اللغة العربية التعليم الفنى العام الدراسي امتحانات مجلس الوزراء على مستوى الجمهورية وزارة التعليم العالي اليوم السبت 19 فبراير التواصل الاجتماعي امتحانات الفصل الدراسي امتحانات الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول

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