ننشر توزيع منهج مادة اللغة العربية للترم الثانى للصفوف الدراسية الأولى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج الترم الثاني، لمادة اللغة العربية، للصفوف الدراسية الأولى، للعام الدراسي 2021/2022.

ووزعت وزارة التربية والتعليم، المنهج على المديريات التعليمية، قبل البدء فى العام الدراسي الثاني.

وتبدأ إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات، من اليوم السبت 5 فبراير الجارى، وتستمر حتى يوم 17 من نفس الشهر، وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت الخميس 3 فبراير الجارى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لتعديل مواعيد أجازة نصف العام، حيث تبدأ 5 فبراير حتى 17 من نفس الشهر، وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، مضيفة أنه طبقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.

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