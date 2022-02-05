السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر صور عقار مذبحة الزمالك.. والنيابة تستعجل التحريات

صورة العقار
صورة العقار

حصل «الدستور» على أول صور للعقار الذي شهد مذبحة مقتل أسرة مكونة من ٤ أشخاص على يد شاب بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما.

ودلت تحريات رجال مباحث القاهرة في واقعة قيام شاب عشريني بقتل زوجته وشقيقته وزوج شقيقته وإصابة حماته، بمنطقة الزمالك، على أن المتهم استخدم سلاحا غير مرخص في ارتكاب الجريمة. 

وتبين أن  المتهم يدعى شمس شريف، 22 سنة، وزوجته نورالله غزال، 20 سنة، وشقيقته شيرين شريف، 42 سنة، وزوجها خالد محمد، 53 سنة، كما أصيبت حماته منى محمد، 58 سنة، بطلق نارى بالذراع اليُمنى بمنطقة الكوع.

ودلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في واقعة مذبحة الزمالك على أن القاتل تخلص من زوجته وشقيقته وزوج شقيقته بالرصاص، ثم أصاب حماته وأطلق طلقة على نفسه.

ورجحت التحريات الأولية أن خلافات أسرية مع شقيقته وزوجها سبب الواقعة، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالعقار تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة. 

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف، وعثر على جثث رجل وزوجته وشقيقته وزوج شقيقته وبها طلقات نارية، بينما حماته مصابة بطلق نارى بالكوع، وبمناقشتها قررت أن المتوفى الأول قتل المجنى عليهم الثلاثة وأصابها ثم انتحر بالرصاص.

 وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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وائل لطفي

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