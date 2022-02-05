السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الصور الأولى لضحايا مذبحة الزمالك

مذبحة الزمالك
مذبحة الزمالك

حصل الدستور على صور وأسماء ضحايا مذبحة الزمالك والتي أقدم فيها شاب على قتل زوجته وشقيقته وزوج شقيقته وأصاب حماته.

وتبين أن المتهم يدعى شمس شريف، 22 سنة، وزوجته نور غزال، 20 سنة وشقيقته شيرين شريف، 42 سنة وزوجها خالد محمد، 53 سنة ، كما أصيبت حماته منى محمد، 58 سنة، بطلق نارى بالذراع اليمنى منطقة الكوع.

ودلت تحريات  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  في واقعة مذبحة الزمالك أن القاتل تخلص من زوجته وشقيقته وزوج شقيقته بالرصاص ثم أصاب حماته وأطلق طلقة على نفسه.

ورجحت التحريات الأولية أن خلافات أسرية مع شقيقته وزوجها سبب الواقعة، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالعقار تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

مديرية أمن سيارات الإسعاف أمن مديرية امن القاهرة كاميرات المراقبة اجهزة الامن الأجهزة الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ومونتيرى فى كأس العالم للأندية

الآن نتيجة أولى ثانوى 2022 الترم الأول.. ورابط بوابة التعليم الأساسى

للمرة الثانية.. صخرة تعيق الوصول للطفل ريان وتتسبب فى تأخير عملية الإنقاذ

مذبحة في الزمالك.. رجل يقتل زوجته وأولاده وينتحر بالرصاص

مع يومه العالمي.. الصحة تكشف إجراءات الوقاية من السرطان

رصد متحور«شرس» من فيروس نقص المناعة البشرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ