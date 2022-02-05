الصور الأولى لضحايا مذبحة الزمالك

حصل الدستور على صور وأسماء ضحايا مذبحة الزمالك والتي أقدم فيها شاب على قتل زوجته وشقيقته وزوج شقيقته وأصاب حماته.

وتبين أن المتهم يدعى شمس شريف، 22 سنة، وزوجته نور غزال، 20 سنة وشقيقته شيرين شريف، 42 سنة وزوجها خالد محمد، 53 سنة ، كما أصيبت حماته منى محمد، 58 سنة، بطلق نارى بالذراع اليمنى منطقة الكوع.

ودلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في واقعة مذبحة الزمالك أن القاتل تخلص من زوجته وشقيقته وزوج شقيقته بالرصاص ثم أصاب حماته وأطلق طلقة على نفسه.

ورجحت التحريات الأولية أن خلافات أسرية مع شقيقته وزوجها سبب الواقعة، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالعقار تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.