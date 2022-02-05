السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

باستثمارات 118.5 مليون إسترليني.. مشروعات «الطاقة المتجددة» في مصر

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

كشفت هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة  المصرية  Nera عن خريطة التوزيع الجغرافي لقدرات مشروعات الطاقة الكهروضوئية في مصر خلال العام 2021، والتي سجلت بمقدار الكيلوات على مستوى المحافظات، إذ سجلت محافظة القاهرة الأعلى من حيث الإمداد بقدرات مشروعات الطاقة الكهروضوئية في مصر خلال العام 2021، بتكلفة استثمارية بلغت 118.5 مليون جنيه إسترليني كاستثمار كامل.

وأشارت هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة  المصرية Nera في بيان لها نشر عبر موقعها الرسمي، إلى أن خريطة التوزيع الجغرافي الجغرافي لقدرات مشروعات الطاقة الكهروضوئية في مصر خلال العام 2021، تتمثل في:

الإسكندرية 150 كيلوات-الإسماعيلية 594 كيلوات-القاهرة 2868 كيلوات-القليوبية 2462  كيلوات-الشرقية 204  كيلوات-الدقهلية 15 كيلوات-دمياط 300 كيلوات-البحيرة 300 كيلوات-الغربية 35 كيلوات -الجيزة 2049 كيلوات -المنيا 176 كيلوات -الوادي الجديد 50 كيلوات- سوهاج 50 كيلوات-  البحر الاحمر 450 كيلوات  جنوب سيناء 754 كيلوات.

وأكدت هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة  المصرية  Neraإنها استطاعات من خلال مشروعات الطاقة الكهروضوئية في مصر خلال العام 2021 من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بقدر 9 كيلو طن كربون مكافئ، آخذٍ في الانخفاض كل عام، مشيرة إلي أنه تم تركيب نحو 125 خلية شمسية على مستوي مشروعات الطاقة الكهروضوئية التي تم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة  المصرية  Nera إن إجمالي السعة المركبة من القدرات الكهروضوئية في المشروعات بلغت نحو 9000 ميجاوات،  وإن عدد الشركات التي عملت في تنفيذ المشروعات خلال العام 2021 بلغ 51 شركة مدرجة، واستقبلت المشروعات نحو 215 مهندس وفني متدرب.

الطاقة المتجددة مشروعاتها الكهروضوئية مصر

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وائل لطفي

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