«ذا ناشيونال»: مصر في طريقها للثامنة.. وماني عقبة أمام محمد صلاح

أشادت صحيفة “ذا ناشيونال” بأداء لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، مؤكدة أن مباريات كأس الأمم الأفريقية كشفت النقاب عن "جواهر جديد" أي لاعبين في المنتخب على درجة عالية جدا من المهارة والكفاءة.

وتابعت الصحيفة، أن مصر في طريقها للحصول على البطولة للمرة الثامنة.

وقالت الصحيفة: ربما كانت بداية المنتخب المصري في البطولة غير موفقة لاسيما في مباراته ضد نيجيريا، ولكن على مدار المباريات السابقة تم اكتشاف جواهر جديدة في منتخب الفراعنة.

وتابعت: ما يقف بين مصر وبين تحقيق ثمانية ألقاب قياسية في البطولة الأفريقية هو السنغال ، التي ستلعب نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي غدا الأحد بعد أن خسرت 1-0 أمام الجزائر في القاهرة في 2019.

وسيقف منتخب غرب إفريقيا، بقيادة زميل صلاح في الفريق “ساديو ماني ” كما سيقفان مرة أخرى عندما يلتقي الفريقان الشهر المقبل في مباراة الإياب من مباراتين والتي ستحدد الفريق الذي سيشارك في مونديال قطر في وقت لاحق من هذا العام.

وأضافت الصحيفة: المشكلة أمام المنتخب الوطني الآن “الإرهاق” حيث لعبت مصر على مدار ثلاث مباريات وقتا إضافيا.

فضلا عن افتقاد المنتخب الآن لحارس المرمى محمد الشناوي والظهير أحمد حجازي.

المصريون يحتفلون

قالت الصحيفة: لقد أثار فو ز المنتخب الوطني على نظيره الكاميرون بركلات الترجيح الخميس الماضي، فرحة عارمة في شوارع القاهرة، حيث ودفعت صافرة النهاية، عشرات الآلاف للاحتفال في مدينة القاهرة، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون شخص ، حيث أطلق سائقي السيارات أزميرًا ولوح المشاة بالأعلام المصرية.

جواهر جديدة في المنتخب

النجم الأول هو الحارس محمد أبو جبل، البالغ من العمر 33 عامًا ، والذي تعلم لسنوات في ظل الشناوي بينما أصيب الشناوي في مباراة دور الـ16 أمام ساحل العاج ، لكن أبو جبل تصدى لركلات الترجيح في مباراة الكاميرون التي ضمنت الفوز للفراعنة.

وبدأ أبو جبل مباراة ضد المغرب يوم الأحد الماضي ولكن لكن تم استبداله في الشوط الثاني عندما أصيب بشد عضلي ،بمحمد صبحي البالغ من العمر 23 عامًا والذل لعب لأول مرة على المستوى الدولي بينما تعافىأبو جبل سريعا وبدء المباراة ضد الكاميرون يوم الخميس.

النجم الثاني الذي تألق في الكاميرون للفراعنة هو المدافع محمد عبد المنعم البالغ من العمر 23 عامًا والذي فازت جهوده الدؤوبة طوال 120 دقيقة من المباراة ضد الكاميرون بجائزة رجل المباراة.

لم يلعب عبد المنعم مباراة واحدة حتى الآن مع الفريق الأول لنادي الأهلي العملاق في القاهرة وفي الكاميرون سجل هدف مصر الوحيد ضد السودان، و اقترب من التسجيل في مرمى المغرب بضربة رأس قوية أنقذها الحارس بونو ، الذي لم يستطع التمسك بالكرة ، مما سمح لصلاح باستغلالها من مسافة قريبة ليرفع النتيجة بالتعادل 1-1.

وقال المعلق صبري سيراغ "لم نشاهد لاعبا من عياره منذ سنوات" "إنه ليس مدافعًا يعتمد على القوة البدنية. لديه قدرة كبيرة على التنبؤ إلى أين تتجه الكرة. لديه شخصية ومستقبل عظيم أمامه ".

النجم الثالث المولود في الكاميرون كان المدافع “عمر كمال” البالغ من العمر 29 عاما وقال محلل كروي: "لقد أثبت كمال أنه قوة في الدفاع لكنه سيغيب للأسف عن مباراة الأحد بسبب الإيقاف"