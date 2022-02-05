وزير الخارجية الجزائرى: مستعدون لتنظيم حوار بين «إيكواس» ومالى

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة استعداد بلاده لتنظيم حوار بين المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" ومالي.



وأوضح لعمامرة، في حوار له مع وسائل إعلام فرنسية، أنه فيما يتعلق بالوضع في مالي "ليس من مصلحة المجتمع الدولي البقاء منقسمًا بينما تعرف الجماعات الإرهابية كيفية التنسيق فيما بينها"، مشيرًا إلى أن "المجتمع الدولي لابد أن يتحمل مسؤولياته".



كان قادة المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا المجتمعون قد قرروا إغلاق الحدود مع مالي، وفرض حصار على البلاد، وهو ما دعا المجلس العسكري الحاكم في مالي إلى استدعاء سفرائه من هذه البلدان.



واتخذ رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا حزمة إجراءات عقابية اقتصادية ودبلوماسية ضد مالي بسبب نية المجلس العسكري البقاء في السلطة لعدة سنوات أخرى.



وتأتي هذه العقوبات خصوصا بسبب عدم احترام المجلس العسكري الموعد النهائي لإجراء الانتخابات في فبراير الجاري لإعادة المدنيين إلى السلطة.



وقررت المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا تعليق التجارة باستثناء السلع الأساسية، وقطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا.



في المقابل، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إغلاق الحدود البرية والجوية مع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الجزائري، تسجيل 11 حالة وفاة و 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي، ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 256332 إصابة، فيما ارتفع ضحايا الفيروس إلى 6601 حالة.

وأشارت إلى أنه قد تماثل 756 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة؛ ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 169278، ونوهت إلى تواجد 41 مريضا بغرف العناية المركزة.

وكانت الجزائر سجلت أمس، 14 حالة وفاة و 1403 إصابات بالفيروس.