السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

66 دولة تشارك فى مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

القرآن الكريم
القرآن الكريم

تنطلق فى الثامن عشر من فبراير الجاري، منافسات وفاعليات مسابقة بورسعيد الدولية فى حفظ القرآن الكريم والابتهال الديني فى دورتها الخامسة، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة قد انتهت كافة الاستعدادات لهذه المسابقة الدولية، وأشار إلى أن عدد الدول المشاركة 66 دولة بين عربية وإفريقية وأوروبية وأمريكا وكندا.

وأشار إلى أنه سوف يتم تكريم ثلاثة من الشخصيات الإسلامية المؤثرة، على رأسهم الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والقارئ الطبيب أحمد نعينع، والدكتور رضا عبد السلام رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم. 

ومن جانبه، صرح الإعلامي عادل مصيلحى مؤسس المسابقة والمدير التنفيذي، إن المتسابقون يتنافسون فى 4 أفرع وهي، حفظ القرآن الكريم للشباب بروايتين، وحفظ القرآن الكريم برواية واحده للإناث، والأصوات الحسنة، وأخيرًا الابتهال والانشاد الديني.
 
وأضاف "مصيلحى"، أنه تم إضافة فرع خامس لأول مرة هذا العام لتكون المنافسة فيه محلية، على أن يتحول إلى عالمي فى العام المقبل وهو فرع المقاصي، وعلى هامش المسابقة يجرى تنظيم مسابقة الأئمة فى بورسعيد.

ويترأس التحكيم فى هذه المسابقة لجنة عالمية، تضم الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف وتضم فى عضويتها، الشيخ عبد الفتاح الطاروطى، وخبير الأصوات طه عبد الوهاب، والمنشد والملحن بدار الأوبرا حسام صقر، وأعضاء من الإمارات واليمن وليبيا ومالي.

يقام حفل الافتتاح فى المسابقة مساء يوم الجمعة 18 فبراير 2022،  ومن المنتظر أن يحضر وزيرا الأوقاف، والشباب والرياضة، وكبار رجال الدين وتستمر المنافسات حتى الثلاثاء 22 فبراير 2022.

الثلاثاء تحكيم اوبرا في دور هيئة عالمية لوز الإسلام على الدين اليمن لجنة محافظ

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