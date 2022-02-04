الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

وزير الرياضة عن المنتخب الوطنى: «ولاد مصر رجالة وماشيين بخطوات ثابتة»

جريدة الدستور

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأداء المنتخب المصري في بطولة أمم إفريقيا خاصة بعد فوزه على منتخب الكاميرون على أرضه، قائلًا: “ولاد مصر رجالة ومنتخب رجالة وماشيين بخطوات ثابتة ومتقدمة”.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" مساء اليوم الجمعة: “اللاعبين فرحانين بكلام الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهو يعطيهم طاقة إيجابية كبيرة”.

وأكد أن المنتخب المصري مر بـ3 نهائي بعضهم وراء بعض، وجميعها بوقت إكسترا تايم، أهمها الكاميرون، وما عاشه المنتخب من ضغط الجماهير وما يفعله الحاكم جاساما، قائلًا إنه وقتها كانت الاحتمالات هو التمني بالفوز، خاصة أن الفرص لم تكن كبيرة، لذلك الفرحة كبيرة ولا توصف.

 

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