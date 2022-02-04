الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكرى يتوجه إلى إثيوبيا لتمثيل مصر في اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي

سامح شكري
سامح شكري

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" لتمثيل مصر في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة يوميّ 5 و6 فبراير الجاري.

وتتناول القمة مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة القارية، من بينها حالة السلم والأمن في القارة ومواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وظاهرة تغير المناخ والتكامل الاقتصادي والاندماج القاري.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية، على هامش مشاركته هناك، عددًا من نظرائه الأفارقة، وذلك للتباحث حول أوجه التعاون وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بجانب تبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

إثيوبيا أديس أبابا وزير الخارجية سامح شكري الاتحاد الافريقى مصر

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