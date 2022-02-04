الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فى أول يوم إجازة.. أكثر من 4700 زائر يزورون المتحف القومى للحضارة المصرية

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط اليوم، أكثر من 4700 زائر ما بين مصريين من جميع أنحاء الجمهورية وسائحين عرب وأجانب، في أول يوم من إجازة نصف العام الدراسي.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف، أن المتحف شهد اليوم تدفق الزائرين بشكل كبير وخاصة من الطلاب الذين توافدوا من أنحاء الجمهورية لزيارة المتحف ليكون وجهتهم الأولى في أول أيام أجازة نصف العام الدراسي.

وتابع «غنيم»: الأمر الذي يؤكد على شغفهم بحضارة بلدهم ووعيهم السياحي والأثري بآثار أجدادهم، وهو ما تسعى إليه المتاحف المصرية كمؤسسات تعليمية وثقافية، ما يأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتعزيز المشاركة المجتمعية عن طريق إعداد وتنظيم برامج لرفع الوعى السياحى والأثرى لجميع أفراد المجتمع والفئات المتعاملة بصورة مباشرة مع السائحين، ودمج وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق الأثرية والسياحية في عملية التنمية المستدامة.

يشار إلى أن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط أصبح قبلة للزائرين منذ افتتاحه في إبريل الماضي واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالقاعة المخصصة لها بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

كما يعرض المتحف القومي للحضارة المصرية مجموعة من الأزياء والاكسسوارات والنوتة الموسيقية وعصا قائد الفرقة الموسيقية الخاصة التى استخدمت بموكب المومياوات الملكية،وذلك تخليدا للاحتفالية الاستثنائية لموكب المومياوات الملكية، والتي جذبت جميع أنظار العالم فى شهر أبريل الماضي، يعرض المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط أربعة قطع من الأزياء والاكسسوارات التي تم استخدامها بالموكب بإلاضافة إلى النوته الموسيقية والعصا الخاصة بقائد الأوركسترا، بمنطقة الاستقبال بالمتحف القومي للحضارة المصرية.
 

مصر العام الدراسي المتحف المصري اكسسوارات المتحف القومي للحضارة المتاحف المصرية

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وائل لطفي

فرق الحضارة

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