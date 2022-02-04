عقد قران المؤلف أمين جمال والفنانة شاهيستا (فيديو)

انتهى منذ قليل، عقد قران المؤلف أمين جمال على الفنانة شاهيستا والمقام داخل نادي الشرطة بالجزيرة.

وينطلق حفل زفاف العروسين بحضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم المؤلف محمود حمدان، والفنان محمود عامر.

ويواصل أمين جمال تحضيرات أعماله التلفزيونية الجديدة حيث يقوم في الوقت الحالي العمل على مسلسلي «المداح» الجزء الثاني للنجم حمادة هلال، ومسلسل «عودة الابن الضال»، والمقرر عرضهما خلال شهر رمضان المقبل 2022.

آخر أعمال أمين جمال

ويعرض للمؤلف أمين جمال في الوقت الحالي فيلم “مهمة مش مهمة” بدور العرض السينمائي وتدور أحداث الفيلم من خلال سرقة سيارة نقل أموال من قبل أحد العصابات، ويسعى المسروقون لرد الأموال حتى تتصاعد الأحداث فى إطار كوميدى ساخر.

أبطال فيلم مهمة مش مهمة

وشارك فى تصوير المشاهد الأخيرة بالقاهرة معظم نجوم الفيلم من مصر والسعودية، وهم بيومى فؤاد وأحمد فتحى وهالة فاخر وياسر الطوبجى وكارولين عزمى ومصطفى البنا الشهير بسعفان، ومن السعودية عبد المجيد الرهيدى ولمار وهيا فياض وآخرون، والفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أيمن العلى.