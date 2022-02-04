«صوفية العراق» تنظم مسيرات رفضًا للهجوم على عبدالقادر الجيلانى

نظمت الطرق الصوفية، بدولة العراق اليوم الجمعة، مسيرات مليونية حاشدة، رفضًا للهجوم على القطب الصوفي الشيخ عبدالقادر الجيلانى، وذلك بعد انتشار مقطع صوتي لمدير المراقد في الوقف السني العراقي، يظهر استهزاءه وسخريته من القطب الغوث عبدالقادر الجيلانى، الأمر الذى تسبب في حدوث حالة غضب عارمة في صفوف مريدي وأتباع الطرق والتكايا الصوفية بدولة العراق وخارجها أيضًا.

وشاركت الطريقة القادرية الكسنزانية بوفود من المريدين والمحبين في هذه المسيرات المليونية التي طافت حول ضريح ومقام القطب الجيلاني ببغداد، حيث أعلن آلاف الصوفية رفضهم لأي هجوم أو استهزاء يطال أي رمز إسلامي صوفي في العراق أو خارجه، لأن ذلك من شأنه إحداث حالة من الغضب والفوضي في صفوف المحبين مريدي وأتباع الصوفية بجميع أنحاء العالم.

وقال نوري جاسم، المنسق الإعلامي بالطريقة القادرية الكسنزانية بالعراق، إن قيام مدير إدارة المراقد في الوقف السني العراقي بالاستهزاء بالقطب الغوث سيذي عبدالقادر الجيلانى تسبب في حالة من الاحتقان والغضب العارم في صفوف الآلاف من محبي ومريدي الصوفية حول العالم الإسلامي، وذلك لأن الطريقة القادرية التي تعود أصولها للقطب الجيلانى تنتشر في جميع دول العالم ويقدر عدد مريديها بـ٥٠ مليون مريد وأكثر.

وتابع "جاسم"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الطرق والزوايا الصوفية بالعراق نظمت اليوم وقفة احتجاجية أمام ضريح القطب عبدالقادر الجيلانى، وتم توجيه رسالة لهذا الشخص المسيئ، المدعو فارس العبيدي، مدير إدارة المراقد في الوقف السني، من أجل التراجع عن هذه التصريحات المنسوبة له وتقديم الاعتذار عما حدث، وكذلك ضرورة قيام الوقف السني العراقي بمعاقبة "العبيدي" جراء ما اقترفه في حق الشيخ عبدالقادر الجيلانى.