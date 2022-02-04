الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الأحزاب السياسية وتمكين الشباب» الأكثر مبيعا في دار لوتس بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

طرحت دار لوتس كتاب الأحزاب السياسية وتمكين الشباب، ونالت على اهتمام النخبة السياسية والشباب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للكاتب محمد عزت، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ٥٣ في قاعة صالة (٢).

وقال الكاتب محمد عزت، خلال تصريحه لـ"الدستور" إنه فرح عندما علم أن كتابه الأكثر مبيعا بالدار، كتاب الأحزاب السياسية وتمكين الشباب، منوها أن الكتاب يتحدث عن أهمية الأحزاب السياسية واستعرض من خلاله بعض تجارب الأحزاب السياسية فى بعض الدول مثل جنوب أفريقيا وغانا والصين وألمانيا والسويد  ومجموعة من الدول الأخرى.

وأشار عزت، إلى أن يستعرض الكتاب ملف تمكين الشباب استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشباب، وتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومنتدى شباب العالم المنعقد بمصر، موضحا أنه حاول أن يضع بين يدي القارئ توليفة حزبية متنوعة ومختلفة ما بين أحزاب نشأت علي الفكر الرأسمالي وأخري تتبني النهج الأشتراكي وما و خرج من رحم ثورة وأخر محاربا للاستعمارية منها ما هو أرووبي كتناولنا للنموذج الألماني وما هو أسيوي كالشيوعي الصيني وكذلك نماذج مختلفة للحراك الحزبي الأفريقي كالنموذج الروندي وأحزاب جنوب أفريقيا.

وتابع محمد عزت، أنه لن تتحقق أي تنمية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية إلا من خلال وجود أحزاب سياسية قوية وفاعلة، مشيرا في كتابه إلى الدور الهام الدور القيادي الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب في تقديم كوادر شبابية في المجتمع، وإثراء وتدعيم الحياة الحزبية والسياسية في مصر، وحدث تمكين للشباب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مما أسفر عن وجود نواب محافظين شباب وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

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