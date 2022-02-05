السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات

بعد سنوات من العناء.. قصص وصول الغاز الطبيعي لمنازل المصريين: «نعمة وتوفير»

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

حققت مصر طفرة غير مسبوقة في مجال الغاز الطبيعي، محققة الاكتفاء الذاتي المنشود، إذ أصبحت قادرة على التوجه للمشاريع التي يمكن منها الاستفادة بالغاز الطبيعي كوقود طبيعي وغير ضار بالبيئة، وكان توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بديلًا عن الأنابيب هو الإنجاز الأكبر.

وبلغة الأرقام أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن توصيل الغاز الطبيعي لنحو 13 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات مصر، منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2022، ما أدى إلى تحقيق وفر يقدر بنحو 234 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويًا.

وأوضح، أن هذا الإنجاز جاء في إطار توجيهات الرئيس السيسى وخطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي وإحلاله كبديل للبوتاجاز لخفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة، إضافة إلى تقديم خدمة حضارية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

«أم محمود»: الغاز الطبيعي نعمة 

لمدة 6 أعوام عانت أم محمود، السيدة الاربعينية، مع أزمة الأنابيب في الوحدة السكنية المؤجرة إيجار جديد لها هي وأسرتها في منطقة الزاوية الحمراء، بعد أن كانت تعيش في منزل حمويها.

تحكي أم محمود أنها بعد تأجيرها هذه الشقة هي وزوجها ولم تك مكتمل التشطيب ولم يك بها غاز طبيعي: «صاحب البيت قالنا اشتركوا في الغاز الطبيعي وهخصم فلوسه من الإيجار ولكن مكنش معانا مبلغ التقديم، ما اضطرنا إلى شراء أنابيب البوتجاز شراء واحدة وبعد المعارف أعطونا اثنين آخرين».

وتستكمل، «نستيقظ أنا وابني في الخامسة فجرًا وبعد الصلاة نتوجه إلى مقر مستودع الأنابيب الذي يبعد عن منزلنا بمسافة بعيدة، كنا بنمشي نص ساعة عشان نوصل، ثم حجز دور عند مستودع الأنابيب حتى انتظار عربية الأنابيب في الساعة 8 أو 9 صباحًا»، مضيفة: «لو معملناش كدا وروحنا متاخر كنا مبنلاقيش أنابيب».

وأضافت أن كل هذا العناء لأن الأنابيب التي يبيعها الباعة الجائلين كانت لا تقل عن 50 جنيها والاستهلاك لها كثير «البوتجاز والسهام بالغاز كانت الأنبوبة بتخلص بسرعة جدا»، ولكن من مستودع الأنابيب كانت الأنبوبة بسعر مخفض.

وتابعت «أم محمود»: «بعد الانتقال إلى منزل جديد تمليك وكان الغاز الطبيعي متوصل بالفعل فيه انتهى عناء الأنابيب كان يوم تغيير الأنابيب دا الأصعب لكن الغاز الطبيعي نعمة وموفر ولا نضطر نشيل ونحط، وحاطين إيدينا على قلبنا من الأنابيب مصايبها».

 

مصطفى سيد: «250 جنيه مش بيكفوا أنابيب في الشهر»

 

من قرية المراشدة والتي دخلها العديد من الخدمات التي كانت محرومة منها لسنوات طوال ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، يحكي مصطفى سيد حسن أهمية دخول الغاز الطبيعي لقريته ولمنزله بعد سنوات من «البهدلة مع الأنبوبة».

يقول «مصطفى» إنهم شعروا بالراحة والأمان بعد دخول الغاز الطبيعي الذي اكتشفوا كم هو موفر ولا يتكلف الكثير من الأموال مثلما كانت تفعل الأنبوبة التي بطبيعة الحال لم تك أنبوبة واحدة: «مستحيل بيت يقدر يبقى عنده أنبوبة واخدة مش أقل من اتنين وتلات عشان لو عملتها وخلصت فجأة في أي وقت ونفضل مستنين بتاع الأنابيب يعدي».

ولكن على عكس الحالة السابقة لم يكن هناك مستودع يتوجه له مصطفى لشراء الأنابيب: «بنستنى بتاع الأنابيب يعدي واقل أنبوبة كانت بـ70 جنيها، يعني في الشهر مش أقل من 250 جنيها بس أنابيب».

وتابع: ولكن في الوقت الحالي أصبح استخدام الغاز الطبيعي من خلال شحن كارت العداد بالمبلغ المتاح ثم الاعتماد عليه وقرب الانتهاء يعطي تنبيه باقتراب انتهاءه لشحنه من جديد.

وصول مصر للمرتبة الثالثة في إنتاج الغاز الطبيعي

ومن الجانب الاقتصادي يرى الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في مجال الغاز الطبيعي حتى وصلت للمرتبة الثالث على  مستوى العالم في إنتاج الغاز الطبيعي، وزاد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 36.5% على مدار الـ 3 سنوات الماضية بفضل اكتشافات الغاز الجديدة.

وأوضح «الشافعي»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، يوفر 53 جنيه شهريًا للمواطن نتيجة استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من البوتاجاز بما يعادل 636 جنيه سنويًا.

وزير البترول الغاز الطبيعي الثروة المعدنية توصيل الغاز الطبيعي للمنازل توجيهات الرئيس السيسي توصيل الغاز الطبيعي أسطوانة بوتاجاز اكتشافات الغاز مجال الغاز الطبيعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

كسور فى الرقبة والعمود الفقرى.. نتيجة الفحص الطبى الأولى للطفل ريان

النيابة تكشف تفاصيل صادمة في «جريمة الزمالك»

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ننشر صور عقار مذبحة الزمالك.. والنيابة تستعجل التحريات

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الفصل الدراسي الأول

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: إصابة وزيرة الداخلية وقائد الجيش في الضفة بفيروس كورونا

تعزيز التنسيق بين إسرائيل وأمريكا.. توابع مقتل زعيم داعش فى سوريا

وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع رئيس وزراء فلسطين آفاق إحياء العملية السياسية لإنهاء الاحتلال