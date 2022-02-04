قوات الأمن العراقية تقبض على داعشي في بغداد

تمكن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم، من القبض على إرهابي بتنظيم داعش في العاصمة بغداد.

كما كشف جاهز الأمني الوطني العراقي، اعترافات عنصر من تنظيم داعش ألقي القبض عليه في بغداد.

وقال الشخص الذي ظهر في مقطع مصوّر وهو مموه الوجه، واسمه الأول “مصطفى”، إنه انتمى للتنظيم عام 2017 وتلقى تدريبات عسكرية و”ودورة شرعية” في سوريا مدة الواحدة منهما 20 يوماً وشارك هناك بمعارك ضد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” قبل أن يكلفه “داعش” بالعودة إلى العراق.

وأضاف: «أوصلوني إلى منطقة الطارمية شمال بغداد واشتركت بعمليات عدة ضد الجيش والحشد الشعبي، مثل القصف بقذائف الهاون أو القنص، وفي إحدى المرات قصفنا الطيران الحربي فُبترت قدمي ولاحقاً جرى اعتقالي».