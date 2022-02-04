بحضور الرئيس السيسى.. كل ما تريد معرفته عن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022

افتتحت السلطات الصينية، دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية بكين 2022، وقال رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية توماس باخ إنه ستكون دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية 2022 في بكين بداية عصر جديد للرياضات الشتوية في أنحاء العالم، حيث يمارس أكثر من 300 مليون صيني رياضات شتوية.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والذى جري بالعاصمة الصينية بكين.



كما ألقى الرئيس الصيني شي جين بينج، كلمة افتراضية في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ139 للجنة الأوليمبية الدولية، وأعرب شي عن ترحيبه الحار برئيس اللجنة الأوليمبية الدولية توماس باخ، وجميع أعضاء اللجنة الآخرين الذين يجتمعون في بكين، المدينة التي فازت باستضافة دورتين أولمبيتين صيفية وشتوية، وتحتضن فعاليات الدورة الـ139 للجنة وسط أجواء احتفالية بمناسبة السنة الجديدة حسب التقويم الصينى التقليدى.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية التي تقام في بكين:



- تُفتتح رسميًا اليوم، وتُختتم الألعاب في حفل الاختتام، المقرر يوم 20 فبراير 2022.



- تقام الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين، جمهورية الصين الشعبية، ما يجعل العاصمة الصينية أول مدينة تستضيف كلا نسختي الألعاب الأوليمبية الصيفية والشتوية، حيث سبق أن استضافت بكين الألعاب الأوليمبية الصيفية في 2008.



- التميمة الرسمية للألعاب الأوليمبية الشتوية بكين 2022 باندا عملاق يُدعى بينغ دوين دوين.



- تعني "بينغ" الجليد وترمز للنقاء والقوة، وتمثل "دوين دوين" الأطفال، وتجسد التميمة قوة وإرادة الرياضيين وستساعد في الترويج للروح الأوليمبية.



- تقام الفعاليات في 15 اختصاصًا عبر سبع رياضات في الألعاب الأوليمبية الشتوية بكين 2022.



- تسلّم 109 مجموعات من الميداليات، أي أكثر مما وزّع في بيونج تشانج 2018.



- تجرى فعاليات جديدة في رياضات الزلاجة الجماعية، المضمار القصير، التزلج الحر، القفز التزلجي، والتزلج على الثلوج.

