الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس مدينة شمال خليج السويس: تنفيذ محطة رافع المياه وشبكة الإنارة بعتاقة

أسماء مخلوف خليج
أسماء مخلوف خليج السويس

أعلنت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة شمال خليج السويس، عن تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة وحراسة لمحطة رافع مياه وخط المياه قطر 900 مم الناقل وشبكة التوزيع الداخلية بالمنطقة الصناعية بعتاقة بالمدينة، كما سيتم تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة الإنارة للمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة بعتاقة ويتم تنفيذها من خلال طرحها بمناقصة عامة لشركات المقاولات المسجلة باتحاد المقاولين. 

وأوضحت مخلوف، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز بالمنطقة الصناعية بعتاقة طريق السويس السخنة خلف مطاحن الخمس نجوم نظير سداد مبلغ 299 جنيها لكل مناقصة على حدة. 

وأشارت إلى تقديم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مناقصة على حدة. 

وأفادت بأنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 50000 للمناقصتين رقمي 1،2، لكل مناقصة على حدة ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين لكل مناقصة على حدة. 

اسماء مخلوف تعلن تنفيذ تشغيل محطة رافع المياه بالمنطقة الصناعية بعتاقة صيانة شبكة الانارة

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وائل لطفي

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