ضبط متهم بتزوير مستندات حكومية في منيا القمح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية) بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال تزوير واصطناع الشهادات الدراسية والمحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها عقب ذلك لعملائه راغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من الحصول عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك، مُتخذًا من مسكنه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه تم ضبط (خاتم معدني لشعار الجمهورية المقلد منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية –2 أكلاشيه خشبى مقلد منسوب صدوره لجهات حكومية– مجموعة كبيرة من المستندات والأوراق المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد "معدة للتزوير" - هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.