الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المسرح القومي ينعى الراحل جلال الشرقاوي بعد وفاته متأثرا بكورونا

جلال الشرقاوي
جلال الشرقاوي

نعى المسرح القومي بقيادة الفنان إيهاب فهمي، وفرقة المسرح القومي فنانين وفنيين وإداريين، ببالغ الحزن والأسى المخرج الكبير ومعلم الأجيال جلال الشرقاوي، والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.

وأضاف المسرح القومي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن المخرج الراحل جلال الشرقاوي قدم حياة حافلة بالأعمال الفنية التي ستبقى خالدة في ذاكرة مصر والوطن العربي ، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ويعد جلال الشرقاوي أحد أشهر مخرجي المسرح في مصر والعالم العربي، ومن أشهر أعماله الإخراجية، (حودة كرامة، الخديوي، دستور يا أسيادنا، قصة الحي الغربي، ع الرصيف، عطية الإرهابية). وشارك أيضًا بالتمثيل في أعمال فنية عدة، أهمها: "الخاتم، درب ابن برقوق، أيام المنيرة، الحب وأشياء أخرى، خلي بالك من عقلك". ولد جلال الشرقاوي في 14 يونيو 1934، وحصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955، كما حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958

ولد جلال الشرقاوي في 14 يونيو 1934، وحصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955، كما حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958 شغل الشرقاوي عدة وظائف منها مدرس التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية أكتوبر 1962، ومدير مسرح توفيق الحكيم 1967، كما عمل أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية ورئيس قسم التمثيل والإخراج 1975.

من أهم أعماله مسرحية "آه ياليل ياقمر"، "بلدي يا بلدي"، "أنت اللى قتلت الوحش"، "عفاريت مصر الجديدة"، "ملك الشحاتين"،"حجة الوداع"،"شهر زاد"، "عيون بهية"، بالإضافة إلى رائعته "ع الرصيف"، "ثم "عطية الإرهابية" و"الجنزير"، وتظل مسرحية "مدرسة المشاغبين" هي عمله الأشهر على الإطلاق.

جامعة القاهرة فيس المسرح القومى المعهد العالي للفنون جلال الشرقاوي الأعمال الفنية المعهد العالي توفيق الحكيم فرقة المسرح القومي

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