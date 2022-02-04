الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع 3 سماسرة لإنهاء الإجراءات الحكومية مقابل المال

متهمين
متهمين

قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، حجز 3 أشخاص- سماسرة-  متهمين بطلب أموال من المواطنين لانهاء مصالحهم لدى جهة حكومية، لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات الأمنية وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة واستدعاء الشاكين للاستماع لأقوالهم.

وعن التفاصيل نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تضرر عدد من المواطنين من تواجد عدد من الأشخاص "سماسرة" أمام مكتب تابع لإحدى الجهات الحكومية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

وقيامهم بالتحصل على مبالغ مالية منهم نظير إنهاء إجراءات أوراقهم بالمكتب بدون ترخيص، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (3) سماسرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة سماسرة التحريات حجز متهمين جهة حكومية كاميرات المراقبة

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