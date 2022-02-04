الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية في البساتين للمحاكمة

متهمة
متهمة

أمرت نيابة البساتين، اليوم الجمعة، بإحالة خادمة للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بـ"أسلوب المغافلة" في منطقة البساتين محافظة القاهرة. 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم  باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل الشقة محل سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة المجنى عليه - مقيمة بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها بالتحريات أيدتها، واعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" .

وتم بإرشادها بمسكنها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

خادمة نيابة البساتين محكمة الجنح سرقة مشغولات ذهبية اسلوب المغافلة البساتين

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وائل لطفي

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