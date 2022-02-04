الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السبت.. نظر تجديد حبس «المحلل الشرعي»

المحلل الشرعي
المحلل الشرعي

ينظر قاضي المعارضات، السبت، تجديد حبس المتهم محمد الملاح- المحلل الشرعي- لاتهامه بترويج الشائعات والتحريض على الفسق والفجور، بعد التقدم ضده بعدة بلاغات.

وأصدرت النيابة العامة بيانًا، أوضحت فيه تفاصيل الواقعة التي أثارت الرأي العام، على مدار الأشهر الماضية جاء فيه: تلقت النيابة العامة بلاغًا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي، في أعقاب ظهور المتهم المذكور محمد الملاح  ببرنامج تليفزيونيٍّ ادعى خلاله سبق زواجه بثلاث وثلاثين امرأة مطلقة طلاقا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للترويج لهذا الغرض.

وأضاف البيان، أن النيابة العامة تولت التحقيقات، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، والتي أسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، مما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية، فضلًا عن استماع النيابة العامة لشهادة مُعِدِّ البرنامج التليفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع فيس بوك، وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العامّ ودحضها برأي دينيٍّ متخصص، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه ثلاثة وثلاثين مرة سابقة.

جنح محكمة محمد الملاح بلاغات الشائعات المحلل الشرعي

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