الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

المطران يوسف يلتقي مع العائلة المكرّسة بالإيبارشية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استضاف راعي الأبرشية المطران يوسف سويف في قلاية الصليب في طرابلس، المكرسات والمكرسين من مختلف الجماعات الرهبانية المتواجدة في نطاق الإيبارشية والعاملة فيها، وذلك في لقاء خاص هو الأوّل على الصعيد الأبرشي دعى إليه بمناسبة يوم الحياة المكرسة.

بدأ اللقاء بالصلاة والتعارف، ثم تلاه كلمة لراعي الأبرشية أكد فيها أن المكرسين والجماعات الرهبانية هم مكوّن أساسي من نسيج الأبرشية، وأنه أراد دومًا أن يلعب المكرسون دورهم في مختلف لجان الأبرشية ويلتزموا في حياتها الرعويّة الى جانب الرسالة المتعددة الأوجه التي يقومون بها على مختلف الصعد التربوية والإنسانية. 

وقال إنه في تاريخ الكنيسة كانت الرهبنات تتقدم المشهد خلال الأزمات، وذلك بسبب الجذرية التي تتميز بها الحياة الرهبانية، لذلك اليوم أكثر من أي وقت مضى مطلوب أن يكون حضور المكرسين فاعلا، وأن نعيش السينودوس ونسير معا لمواجهة الأزمة القائمة والصعبة على الجميع، وأمل أن لا يكون هذا اللقاء يتيماً بل مقدمة لمجموعة لقاءات أخرى تتخصص لبحث الشؤون المشتركة.

وكانت مداخلات للمشاركين عبروا من خلالها عن شكرهم للدعوة لهذا اللقاء، وعرضوا بعض المشاكل والأفكار البناءة ورؤيتهم للدور الذي يجب ان تلعبه الكنيسة في هذا الوقت خاصة مع مسيحيي الأطراف.

واتفق الحاضرون على أن تشكل لجنة مصغرة برآسة الأب فادي عماد بصفته ممثل الرهبنات في المجلس الكهنوتي، لوضع روزنامة لقاءات سنوية تخصص لبحث مواضيع كنسية محددة.

في الختام تشارك الجميع في مائدتي الكلمة والافخارستية، وبعد رتبة تبريك الشموع جدد المشاركون مواعيد تكرسهم و ختم اللقاء بمائدة محبة.

تاريخ الكنيسة المطران يوسف سويف يوسف سويف لمواجهة المشارك مشتركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

وفاة المخرج جلال الشرقاوى

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

وصول الرئيس السيسي الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية يتصدر اهتمامات الصحف

الهند تسجل 149394 إصابة جديدة بكورونا فى آخر 24 ساعة

حملات مكبرة.. «الري» تزيل 75100 تعديا على النيل وفرعيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

صور

بالصور ..مصر «تروّض» أسود الكاميرون وتصعد لنهائي كأس الأمم

ندوة نوال السعداوي في معرض الكتاب بحضور الدكتور محمد الباز

توزيع جوائز معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان