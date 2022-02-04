المطران يوسف يلتقي مع العائلة المكرّسة بالإيبارشية

استضاف راعي الأبرشية المطران يوسف سويف في قلاية الصليب في طرابلس، المكرسات والمكرسين من مختلف الجماعات الرهبانية المتواجدة في نطاق الإيبارشية والعاملة فيها، وذلك في لقاء خاص هو الأوّل على الصعيد الأبرشي دعى إليه بمناسبة يوم الحياة المكرسة.

بدأ اللقاء بالصلاة والتعارف، ثم تلاه كلمة لراعي الأبرشية أكد فيها أن المكرسين والجماعات الرهبانية هم مكوّن أساسي من نسيج الأبرشية، وأنه أراد دومًا أن يلعب المكرسون دورهم في مختلف لجان الأبرشية ويلتزموا في حياتها الرعويّة الى جانب الرسالة المتعددة الأوجه التي يقومون بها على مختلف الصعد التربوية والإنسانية.

وقال إنه في تاريخ الكنيسة كانت الرهبنات تتقدم المشهد خلال الأزمات، وذلك بسبب الجذرية التي تتميز بها الحياة الرهبانية، لذلك اليوم أكثر من أي وقت مضى مطلوب أن يكون حضور المكرسين فاعلا، وأن نعيش السينودوس ونسير معا لمواجهة الأزمة القائمة والصعبة على الجميع، وأمل أن لا يكون هذا اللقاء يتيماً بل مقدمة لمجموعة لقاءات أخرى تتخصص لبحث الشؤون المشتركة.

وكانت مداخلات للمشاركين عبروا من خلالها عن شكرهم للدعوة لهذا اللقاء، وعرضوا بعض المشاكل والأفكار البناءة ورؤيتهم للدور الذي يجب ان تلعبه الكنيسة في هذا الوقت خاصة مع مسيحيي الأطراف.

واتفق الحاضرون على أن تشكل لجنة مصغرة برآسة الأب فادي عماد بصفته ممثل الرهبنات في المجلس الكهنوتي، لوضع روزنامة لقاءات سنوية تخصص لبحث مواضيع كنسية محددة.

في الختام تشارك الجميع في مائدتي الكلمة والافخارستية، وبعد رتبة تبريك الشموع جدد المشاركون مواعيد تكرسهم و ختم اللقاء بمائدة محبة.