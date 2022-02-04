الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولي عهد أبوظبي يصل الصين لحضور افتتاح دورة بكين للألعاب الأولمبية 2022

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد

 وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى الصين لحضور افتتاح دورة "بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022"، تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينج وذلك وفقا  لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الجمعة. 
 كما وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، للمشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وإجراء مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينج.

ولفتت وكالة أنباء (تاس) الروسية إلى أن اللقاء المباشر بين الزعيمين الروسي والصيني هو الأول من نوعه منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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