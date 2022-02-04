الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بينهم إليسا وأحمد حلمي.. مشاهير يتحدثون عن الصراع مع «السرطان»

أحمد حلمي
أحمد حلمي

يمكن لأي شخص من المشاهير، مشاركة تجارب حياته الواقعية مع معجبيه، سواء كان ذلك للإلهام أو التواصل ببساطة مع جمهوره. هذا هو بالضبط ما فعلته هذه الوجوه الشهيرة، أخذوا ما قد يكون أسوأ تجربة في حياتهم  تم تشخيص إصابتهم بالسرطان وأخبروا العالم بشجاعة عن ذلك.

ومن بين المشاهير الذين تحدثوا عن إصابتهم بالسرطان: 

بن ستيلر

استغرق الأمر عامين من وقت تشخيصه لـ بن ستيلر ، 56 عامًا ، للانفتاح على سرطان البروستاتا، والذي عولج منه في عام 2014 ، ولكن عندما فعل ذلك أخيرًا، كان صريحًا بشأن رحلته.

هيو جاكمان

شخص إصابة ممثل ولفيرين عدة مرات بسرطان الخلايا القاعدية، وهو شكل خبيث من سرطان الجلد، في الآونة الأخيرة خضع لخزعة في أغسطس الماضي، وكتب في منشور على “انستجرام”:"رأى الأطباء شيئًا غير منتظم بعض الشيء، لذلك أخذوا خزعة وفحصوها"، مشددًا أيضًا على أهمية ارتداء واقي من الشمس. 

كلوي كارداشيان

خضعت نجمة التلفزيونية، ورائدة الأعمال كلوي كارداشيان لبعض الخزعات الجلدية على مر السنين، ولكن تبين أن إحداها سرطانية، في عام 2016 ، انفتحت عن التجربة لحث الآخرين على مراقبة الشامات الخاصة بهم.

مايكل سي هول

تم تشخيص إصابة الممثل بسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، وهو سرطان الجهاز المناعي ، كان في حالة هدوء لأكثر من 10 سنوات، وأصبح متحدثًا باسم جمعية اللوكيميا والأورام اللمفاوية..

مايكل سي هول

إليسا

ربما تكون المطربة اللبنانية إليسا، 49 عاماً، أشهر ناجية من مرض السرطان في العالم العربي، أو على الأقل الأكثر صخباً حول هذا الموضوع. تحدثت عن معركتها مع سرطان الثدي في منتدى دبي الصحي، في البداية التزمت الصمت حيال ذلك، ولم ترغب في أن يشفق عليها الناس أو تقلق أسرتها

إليسا

أحمد حلمي

أحمد حلمي  52 عامًا ممثل وكوميدي ومنتج أفلام ومقدم برامج تلفزيونية وحتى دبلوماسي، ناج من مرض السرطان بعد استئصال ورم من ظهره في الولايات المتحدة عام 2014

سافر هو وزوجته  منى زكي ، فجأة إلى أمريكا في ذلك العام، وانتشرت شائعات في وسائل الإعلام عن توجههما إلى زكي للولادة والحصول على الجنسية الأمريكية لمولودهما الجديد، ومع ذلك اتضح أنه كان من أجل العلاج الطبي لحلمي، وأكد للجماهير عند عودته أنه في حالة جيدة.

أحمد حلمي
مشاهير الشرطا احمد حلمى إليسا انستجرام

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

تثبيت سعر السولار وتحريك أسعار البنزين 25 قرشًا

وفاة المخرج جلال الشرقاوى

7 سرقات لعصابة «خطف الهواتف» في المطرية

إعدام 2 طن لحوم فاسدة قبل تقديمها للمواطنين فى مطعم شهير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

عبد الرحيم طايع

حفرة على الطريق الدائرى!

مؤمن المحمدي

الأزهر والمرور

د. محمد عفيفي

طوبة وأمشير!

صور

بالصور ..مصر «تروّض» أسود الكاميرون وتصعد لنهائي كأس الأمم

ندوة نوال السعداوي في معرض الكتاب بحضور الدكتور محمد الباز

توزيع جوائز معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان